ВАШИНГТОН, 13 травня — . Спільний комплексний план дій (СВПД) щодо ядерної програми Ірану, з якого США вийшли минулого тижня, лише створив атмосферу безкарності для Тегерана, стверджує держсекретар США Майк Помпео.

© РИА Новини / Ілля ПиталевСША пообіцяли КНДР гарантії безпеки в обмін на разоружениеВ ефірі телеканал Fox News Помпео запитали, чи не постраждала стримування Ірану від виходу США з СВПД.

“Це просто смішно”, — відповів Помпео. За його словами, в період дії угоди Іран зміцнював рух “Хезболлах” в Лівані і хуситов в Ємені, обстрілював аеропорти Саудівської Аравії.

“Все це в продовження СВПД. Вважаю, що вони (Іран — ред.) думали, що вони можуть діяти безкарно. Вони бачили також, що Європа наклала рівно нуль санкцій на їх програму створення балістичних ракет. Поки ця програма (СВПД — ред.) діяла, Іран продовжував свій марш по Близькому Сходу”, — заявив Помпео.

© РИА Новини / Олексій АгарышевСМИ назвали кінцеву мету США після виходу з іранської сделкиСитуация навколо іранської ядерної угоди загострилася після того, як у вівторок президент США Дональд Трамп оголосив, що Вашингтон виходить з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди. Президент Ірану Хасан Роухани зазначив, що не виходить з угоди, оскільки домовленість продовжить існувати між Тегераном і рештою п’ятьма країнами, що брали участь в переговорах по ній. © ИнфографикаРакетный паритет