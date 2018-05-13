ГЕЛЬСІНКІ, 13 травня — . Атмосфера відносин між Євросоюзом і Росією вплинула на розвиток відносин між Фінляндією та Росією, але не привела їх до краху, розповів посол Росії в Фінляндії Павло Кузнєцов в неділю в інтерв’ю газеті Helsingin Sanomat.

© AP Photo / Vesa Moilanen, Lehtikuva via АРПремьер-міністр Фінляндії виступив за розвиток відносин з РоссиейИнтервью в найбільшій фінській газеті, в одному з найпопулярніших недільних випусків, опубліковано під заголовком “Зараз говорить Росія”. Матеріал налічує п’ять смуг, включаючи обкладинку.

“Загальна атмосфера між ЄС і Росією вплинула на розвиток фінсько-російських контактів на всіх рівнях… Добросусідські відносини і взаєморозуміння між Росією і Фінляндією, які були досягнуті за останні десятиліття, не призвели до краху двосторонніх відносин”, — сказав Кузнєцов.

За словами посла, Фінляндія і Росія можуть обговорювати спірні теми, по яким немає єдиної позиції, але це не заважає співпраці, приводячи в приклад розвиток великих проектів, таких як АЕС Ханхикиви-1 і газопровід Nord Stream.

“В цілому, я переконаний, що ніхто ні в ЄС, ні в Росії не зможе назвати поточний складний період сприятливим”, — говорить Кузнєцов. “Але я вважаю, що хороше переможе. Я вважаю, що відносини між Росією та всіма державами-членами ЄС будуть будуватися з потреб кожного партнера, а не з геополітичних ігор, які часто створюються за межами нашого континенту”, — зазначив посол Росії в Фінляндії.

Павло Кузнєцов народився в 1958 році, на посаду засолу Російської Федерації у Фінляндії призначений 14 серпня 2017 року. Працював у посольстві у Фінляндії з 1980 по 1985 рік і з 1991 по 1996 рік. З 2010 по 2014 рік був послом Росії в Словаччині. З 2014 по 2017 рік обіймав посаду директора генерального секретаріату (Департаменту) МЗС Росії.