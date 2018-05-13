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Київ вживає заходів для допомоги потерпілим у ДТП у Білорусі українців

13.05.2018

КИЇВ, 13 травня — . Міністерство закордонних справ України за дорученням президента країни Петра Порошенка бере комплекс заходів для надання допомоги постраждалим в ДТП у Білорусі українців, повідомив у неділю начальник управління департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.Пациент в больнице. © Fotolia / spotmatikphotoДетская футбольна команда з України потрапила в ДТП у Білорусі

Раніше в неділю прес-служба міністерства охорони здоров’я Білорусі повідомила, що юні українські футболісти постраждали в автоаварії під білоруським Кам’янцем (Брестська область), одна дитина загинула.

“За дорученням президента України МЗС вживає комплекс заходів з надання допомоги постраждалим в ДТП у Білорусі українців. Залучені кращі білоруські медичні фахівці для надання допомоги постраждалим”, — написав Кирилич у своєму мікроблозі в Twitter.

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