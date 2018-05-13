Ватажок «ДНР» Олександр Захарченко зазначив, що «республіки» на Донбасі — це одна «велика країна».

На святкуванні «дня республіки» «ЛНР» в окупованому Луганську Захарченко заявив, що Донецьк і Луганськ — це одна територія під загальною назвою Донбас: «А Донбас ніколи не був розділений, і те, що дві „республіки“, це насправді два братніх народи».

У той же час, в. о. ватажка «ЛНР» Пасічник додав, що у «республік» насправді однакові цілі. Він також уточнив, що «республіки» доведуть Києву, що окупований Донбас будує більш правильне «держави», ніж на «тій стороні». Пасічник уточнив: «У нас більш правильні завдання і пріоритети. Це в першу чергу інтереси народу. Третій момент — ми повинні стати кращими за всіма напрямками економічного розвитку».