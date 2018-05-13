ПАРИЖ, 13 травня — , Вікторія Іванова. Французькі правоохоронці затримали в неділю третього людини в рамках розслідування справи про напад на перехожих в Парижі.

© AP Photo / Thibault СамиѕСМИ назвали ім’я влаштував різанину в Парижі мужчиныКак повідомляє портал France Info, мова йде про одного ліквідованого напередодні нападника.

“Він теж 1997 року народження”, — зазначає портал.

Повідомляється, що молодий чоловік був затриманий в Страсбурзі і поміщений під жнива.

Раніше повідомлялося, що вранці в неділю помістили під варту батьків нападника.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава” (заборонена в РФ), зазначають французькі ЗМІ. Нападник є вихідцем з Чечні 1997 року народження Хамзат Азімов, в 2010 році він отримав громадянство Франції.

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