БРЮССЕЛЬ, 13 травня – , Олександр Шишло. Євросоюз не відступить перед терористами, заявив у неділю голова Європарламенту Антоніо Таяні, коментуючи напад на перехожих в центрі Парижа, в результаті якого загинув один чоловік. © AFP 2018 / Thomas SAMSONСМИ: напав на перехожих в Парижі викликали до слідчих у 2017 році

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення і помер. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника.

“Ми не відступимо перед терористами. Вони намагаються вразити нас своїми діями, але зіткнуться з нашої ще більшою рішучістю”, — написав Таяні в Twitter.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава” (заборонена в РФ), зазначають французькі ЗМІ. Нападник є вихідцем з Чечні 1997 року народження Хамзат Азімов, в 2010 році він отримав громадянство Франції.