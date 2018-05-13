Новий корабель почали будувати в 2013 році.

ВМС Китаю почали ходові випробування авіаносця власного виробництва Type 001A, повідомляє Сіньхуа.

Корабель залишив порт Далянь на північному сході Китаю в неділю, 13 травня. Під час випробувань будуть протестовані можливості силових установок, систем спостереження та радіолокації.

Новий корабель почали будувати в 2013 році, церемонія спускання на воду відбулася в квітні 2017 року.

У даний момент на озброєнні у Китаю є два авіаносці. Перший авіаносець – Ляонін, був куплений в України, добудовано і модернізований.

Китай посилено розвиває програму морських озброєнь і посилює угруповання в Тихоокеанському регіоні.

На тлі посилення позицій ВМС Китаю, Японія вивчає можливість побудови першого з часів Другої світової війни авіаносця.