Чого може досягти за три дні, порядна людина у владі.

Пашинян ставши Прем’єром Вірменії відразу поміняв всіх міністрів. У новій команді є міністри 27 і 29 років.

Пашинян звернувся до митників і пояснив їм,що з цього дня діють нові правила. Вантажі оформляються протягом години, і везуть люди у Вірменії все що належить за законом. Ніяких привілеїв олігархам не буде…Вірмени в соцмережах розповідають, що такої швидкої митниці ніколи у Вірменії не було.

У Вірменії були проблеми з неякісним дизелем,так як дизель у Вірменію мав право завозити тільки один олігарх.(який звичайно ж тягнув його з Росії). Сьогодні проблема знялася, бо будь-хто почав завозити якісний дизель з Грузії.

Пашинян звернувся до генералам і матерям солдатів, які служать в армії.Він пояснив,що родичі не повинні самі купувати туалетні приналежності і підгодовувати солдатів. Про кожному такому випадку він попросив писати йому в Фейсбук. На наступний же день йому почали писати родичі солдатів, що їх дітям вперше почали давати цукерки і годувати як у ресторані.

Пашинян кожне своє призначення пояснює людям у Фейсбуці. Він кожен день розповідає людям, що, як і навіщо він робив у цей день.

А адже бюджет Вірменії не змінився. Просто прийшов той чоловік який любить людей і хоче, щоб його народ жив вільно і щасливо…

І народ повірив йому і об’єднався навколо нього Скоти грабують Вірменію здригнулися!

А тепер друзі порівняйте з Україною, і благаю Вас,нічого не бійтеся і міняйте Україну, інакше ми скотимося в прірву!

Автор: Олег Хвощевский