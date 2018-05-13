Хлопець стікав кров’ю до приїзду медиків В Росії літній чоловік убив молодого хлопця за те, що той вимагав зняти георгіївську стрічку. Про це повідомляє “Комсомольская правда”. У російському місті Перм пенсіонер убив 26-річного хлопця, який вимагав зняти георгіївську стрічку.

Трагедія сталася ще 8 травня. Як повідомили свідки події, молодий хлопець перебував у стані алкогольного сп’яніння і поводився неадекватно. Він ображав перехожих і буквально на них кидався.

“Хлопець йшов по дорозі з пляшкою пива, лаявся матом і ображав проходили повз людей. Потім у нього стався конфлікт з двома літніми чоловіками”, – розповів один з очевидців трагедії.

Молодий чоловік ув’язався за двома літніми чоловіками з вимогою зняти георгіївську стрічку, яка в одного з чоловіків була пришпилена до грудей. Після відмови, хлопець кинувся на пенсіонерів з кулаками. Літній чоловік не розгубився і різко дістав з кишені ніж, яким вдарив молодого хлопця в шию. Після події, літні чоловіки швидко втекли з місця злочину. Очевидці трагедії негайно викликали швидку медичну допомогу та поліцію. Але молодий хлопець помер ще до приїзду медиків.

Причина смерті – ножова рана шиї. Злочинця швидко знайшли і затримали. Ним виявився 66-річний пенсіонер. На даний момент йому обрали запобіжний захід – домашній арешт строком на два місяці.

“Я дуже жалкую, що це сталося”, – заявив на суді пенсіонер. Як відзначають журналісти, які були присутні на засіданні суду, пенсіонер абсолютно не схожий на вбивцю, у нього добрі очі. У пенсіонера-вбивці є дві дочки-близнюки і онуки.