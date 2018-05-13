БАКУ, 13 травня – . Марафон за участю громадян РФ і представників посольства Росії пройшов у неділю в Баку, в ньому взяли участь 18 тисяч осіб, переможець марафону отримав 1800 доларів, передає кореспондент .

© РИА Новини / Павло ЛисицынЭксперт назвав причини тиску на Росію і Азербайджан извнеПо ініціативою Фонду Гейдара Алієва в Баку в неділю пройшов третій “Бакинський марафон-2018”, який проводиться під девізом “Перемагай вітер!”. Марафон протяжністю 21 кілометр стартував з Площі Державного прапора і завершився у Бакинського олімпійського стадіону.

“Бакинський марафон” був організований з метою підтримки розвитку спорту в Азербайджані, заохочення здорового способу життя, об’єднання людей навколо благородних цілей.

Реєстрацію для участі в марафоні пройшли 18 тисяч осіб старше 16 років з Італії, Франції, Росії, Туреччини, Ірану, Грузії, України, Білорусії, Великобританії, ОАЕ, Іраку, США, Китаю, Малайзії, Індії, Японії, Узбекистану, Казахстану, Туркменістану, Колумбії, Литви, Латвії, Німеччини, Чехії та інших країн.

У ньому взяли участь жителі таких регіонів Азербайджану, як Гянджа, Сумгайыт, Мингячевир, Губа, Гусар, Лянкяран, Астара, Нахчиван, Габала, Шамахи, Загатала, Шекі, Огуз та інших регіонів.

© Fotolia / ctpaepНа кордоні Азербайджану затримали сирійця з картою Росії на старт також вийшли представники діючих в Азербайджані посольств Італії, Росії, Туреччини, Китаю, Малайзії, Індії, Японії, Узбекистану, Туркменістану, Колумбії, ОАЕ, Литви і Латвії. Учасниками марафону, в якому загалом взяли участь 18 тисяч осіб, стали віце-президент Фонду Гейдара Алієва Лейла Алієва і ряд міністрів азербайджанського уряду.

Переможці були визначені у двох категоріях серед чоловіків і жінок. В обох категоріях нагорода за перше місце дорівнює 3 тысясам манатів (1800 доларів), за друге – 2 тисячі манатів (1170 доларів), за третє місце – тисячі манатів (588 доларів).

Крім іншого, учасники, що посіли 4-10 місця були нагороджені цінними подарунками.

Фінішу “Бакинського марафону 2018” першим досяг учасник з України Ігор Олефіренко (1990 року народження). Другим став учасник з Ірану Магомед Джафар Муради (1990 року народження). Третім завершив забіг громадянин Туреччини Омар Алканоглу (1991 року народження).

“Бакинський марафон” проводиться щорічно, вперше він пройшов 1 травня 2016 року.