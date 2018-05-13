БРЮССЕЛЬ, 13 травня – . Влада Бельгії не планують змінювати рівень терористичної загрози в країні у зв’язку з нападом у Парижі, заявив у неділю глава МВС Ян Ямбон.

© AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELTВо Франції затримали одного напав на людей в Парижі мужчиныВ суботу близько 21.00 (22.00 мск) недалеко від Паризької опери чоловік з ножем напав на перехожих. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення, постраждали ще четверо. Поліція ліквідувала зловмисника. Як повідомили французькі ЗМІ, нападником був 20-річний Хамзат Азімов, який народився в Чечні, а в 2010 році отримав французьке громадянство.

“Згідно з Бельгією не виявлено”, — заявив міністр фламандському телеканалу VTM, зазначивши, що центр координації та аналізу загроз (OCAM) прийняв рішення не змінювати рівень терористичної загрози”.

За його словами, контакти після нападу в Парижі пройшли на рівні представників спеціальних служб двох країн.

© AFP 2018 / Thomas SAMSONПри атаці в центрі Парижа постраждав громадянин ЛюксембургаПовышенный рівень терористичної загрози — третій із чотирьох можливих — діяв в Бельгії з 24 березня 2016 року. Четвертий рівень був введений в день терактів в аеропорту і метро Брюсселя 22 березня, а через два дні був знижений до позначки “три”. У січні цього року влада знизили рівень терористичної загрози на території Бельгії з третього до другого рівня.

Місця великого скупчення людей в Брюсселі, в тому числі залізничні вокзали, а також території навколо урядових установ, патрулюють зведені групи військових і поліцейських.

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