МОСКВА, 13 травня — . Французькі власті провели обшук в паризькій квартирі, де проживають батьки молодого чоловіка, який напав в суботу ввечері на перехожих в центрі французької столиці, повідомляє телеканал BFMTV. © AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELTВо Франції затримали одного напав на людей в Парижі чоловіки

Обшуки за адресою в 18-му окрузі Парижа, де проживають батьки нападника, пройшли в ніч на неділю. Раніше повідомлялося, що вранці їх помістили під варту. Пізніше стало відомо, що французькі правоохоронці затримали в Страсбурзі третьої людини в рамках розслідування справи про напад на перехожих. Як повідомляв портал France Info, мова йде про одного нападника.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава” (заборонена в РФ), зазначають французькі ЗМІ. Нападник є вихідцем з Чечні 1997 року народження Хамзат Азімов, в 2010 році він отримав громадянство Франції.