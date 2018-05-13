ТЕЛЬ-АВІВ, 13 травня — . Ізраїльська армія стягує підкріплення з тисяч солдатів до кордонів сектора Газа і на Західний берег річки Йордан, побоюючись в найближчі дні палестинських протестів, що перевершують по масовості і напруженням події останніх тижнів, повідомили військові.

© РИА Новини / Аміт ШаальПосольство США в Єрусалимі відкриється 14 маяОбострения обстановки силовики чекають у зв’язку з запланованим на понеділок відкриттям в Єрусалимі посольства США і відзначається у вівторок 70-ю річницею Накби — палестинської національної катастрофи, почала поневірянь сотень тисяч арабських біженців, вигнаних з ізраїльтянами своїх будинків.

Офіційний представник Армії оборони Ізраїлю Йонатан Конрикус каже, що підкріплення складають три піхотні бригади. Дві з них будуть розгорнуті вздовж кордонів сектора Газа, де заворушення тривають з кінця березня, одна — перекинули на Західний берег, який поки залишався в стороні від протестів.

Бригада налічує близько двох тисяч бійців, тобто загальна чисельність додаткових армійських підрозділів може досягати шести тисяч чоловік, пояснив один з ізраїльських офіцерів. Місцеві ЗМІ говорять про подвоєння військового угрупування на палестинських територіях.

“Армія готова до того, що планує (правлячий в секторі Газа руху) ХАМАС, до різних ворожим діям 14 травня, 15-го, протягом майбутнього тижня. У нас розгорнуто три (додаткові) піхотні бригади, дві — в Газі, одна — в Юдеї та Самарії (ізраїльське назву Західного берега). Звичайно, ми щільно координуємо свої дії з ізраїльською поліцією і різними службами безпеки”, — сказав Конрикус.

© AP Photo / Manuel Balce CenetaТрамп не приїде на відкриття посольства США в ИерусалимеАрмейское командування пішло на рідкісний крок, звільнивши підлеглих від бойового навчання з тим, щоб вони могли повністю зосередитися на протидії палестинським його відсутності.

Найбільшу стурбованість у військових викликає сектор Газа, де, за їх даними, можливі спроби прориву кордону юрбами місцевих жителів. Якщо досі ісламістська влада анклаву намагалися контролювати і стримувати акції протесту, то в останні дні вони демонтують командні та спостережні пости в прикордонних районах, констатує армійська прес-служба.

“Це свідчить про те, що терористична організація ХАМАС… відкрито працює над тим, щоб максимізувати розмах заворушень”, — сказано в прес-релізі.

На вівторок, 15 травня, палестинці планують кульмінацію Великого маршу повернення” — низки багатотисячних протестів, регулярно переростають у сутички з ізраїльськими військовими на кордонах сектора Газа забрали з 30 березня життя понад півсотні жителів анклаву. © , ИнфографикаПалестино-ізраїльський конфлікт