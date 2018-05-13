ВАШИНГТОН, 13 травня — . США поки не можуть підтвердити, що за нападом на перехожих в Парижі стояла терористичне угрупування “Ісламська держава”*, заявив в неділю держсекретар США Майк Помпео. © AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELTВо Франції затримали одного напав на людей в Парижі чоловіки

“Ми знаємо, що про відповідальність заявив “халіфат” ИГИЛ*. Вони сказали, що це один з їх “солдат”. Ми цього підтвердити не можемо. Французькі влади, з допомогою всієї розвідувальної інформації, яку тільки можуть надати США, зроблять все можливе, щоб розібратися в цьому в найближчі години”, — сказав Помпео в інтерв’ю Fox News.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава”*, зазначають французькі ЗМІ. Нападник Хамзат Азімов є вихідцем з Чечні 1997 року народження, в 2010 році він отримав громадянство Франції.

* Терористична організація, заборонена в Росії