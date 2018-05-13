МОСКВА, 13 травня — . Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив, що напав на перехожих в Парижі чоловік народився в Чечні, і розповів подробиці його біографії. © AFP 2018 / Thomas SAMSONВ Парижі обшукали квартиру батьків зловмисника, який напав на перехожих

“Хасан Азімов дійсно по досягненні 14-річного віку, отримав паспорт громадянина Росії. Однак даний паспорт в даний час недійсний, так як в 20 років не отримав новий”, — написав Кадиров у своєму Telegram-каналі.

При цьому глава республіки поклав відповідальність за формування поглядів Азімова на французьке суспільство. “У Чечні він тільки народився, а дорослішання, формування його особистості, його поглядів і переконань відбувалося у французькому суспільстві”, — додав Кадиров.

Як зазначив глава Чечні, надходить інформація дає підстави вважати, що Хасан Азімов контактував з правоохоронними органами і спецслужбами Франції. У зв’язку з цим, за його словами, виникає багато питань, на які поки що немає відповідей.

“Подвійні стандарти”

© REUTERS / Reuters TVРоссия направила Франції запит про громадянство нападника на людей в ПарижеМинистр Чечні з національної політики, зовнішніх зв’язків, друку та інформації Джамбулат Умаров вказав, у свою чергу, на подвійні стандарти у висвітленні нападу.

За його словами, західні ЗМІ підняли істерику навколо походження чоловіки, не помітивши при цьому, що його батьків затримали і допитали. Умаров зазначив, що якщо б аналогічні провели профілактичні дії в Чечні, на Заході назвали б це “кричущим порушенням прав людини”.

“А в Європі, чи бачите, це звичні заходи силовиків. Я відповім двома словами: подвійні стандарти”, — сказав чиновник в інтерв’ю радіостанції “Говорить Москва”.

Умаров підкреслив, що у республіканської влади поки немає інформації щодо інциденту в Парижі. Якої б національності не був передбачуваний вбивця, якщо він здійснив теракт, то в Чечні не розглядають його “не як чеченця, ні як мусульманина”, додав міністр.

“Терористичний слід”

У суботу ввечері недалеко від Паризької опери чоловік напав з ножем на перехожих. Зловмисник, за даними французьких ЗМІ, був схожий на вихідця з Північної Африки, в момент нападу він був одягнений у чорне. Одна людина загинула, четверо постраждали. Самого злочинця поліція ліквідувала. © AFP 2018 / Thomas SAMSONНапавший на перехожих в Парижі був знайомий спецслужбам, дізналися ЗМІ

Пізніше ЗМІ повідомили, що зловмисник — уродженець Чечні 1997 року народження, який у 2010 році отримав французьке громадянство.

Газета Point пише, що Азімова близько року тому викликали до слідчих, оскільки він спілкувався з групою молодих людей зі Страсбурга, “які заявляли про своє бажання відправитися в зону боїв на сирійсько-іракському кордоні”. Жодних заходів проти нього не застосували. Згодом він припинив підтримувати контакти з членами групи, повідомляє видання.

У ЗМІ також з’явилася інформація, що батьків злочинця затримали.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив про “терористичний слід” у нападі.

“Нападав з ножем на перехожих кричав “Аллах акбар”. Антитерористична прокуратура почала розслідування “, — сказав він на прес-конференції, яку транслював телеканал BFMTV.

Французькі ЗМІ повідомляють, що відповідальність за інцидент взяла терористичне угрупування “Ісламська держава”*.

Співчуття влади

© AFP 2018 / Thomas SAMSONМэр Парижа співчуває родині загиблого в результаті нападу під ФранцииПрезидент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття близьким загиблого і зазначив: “сміливість поліцейських, які нейтралізували терориста”.

“Всі мої думки про жертви і поранених в атаці, яка сталася сьогодні ввечері в Парижі, а також щодо їх близьких. Я від імені всіх французів вітаю сміливість поліцейських, які нейтралізували терориста”, — написав Макрон у своєму мікроблозі в Twitter.

* Терористична організація, заборонена в Росії

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