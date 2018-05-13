ВАШИНГТОН, 13 травня — . Північнокорейський лідер Кім Чен Ин веде переговори професійно на складному рівні, заявив держсекретар США Майк Помпео.

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisПомпео заявив, що у США немає мети змінити владу в КНДРПомпео двічі зустрічався з Кім Чен Ином, останній раз — цього тижня.

В інтерв’ю телеканалу Fox News Помпео порівняв себе з американським баскетболістом Деннісом Родманом, який неодноразово відвідував КНДР.

“У мене було набагато менше підбирань, ніж у Денніса Родмана, але я провів чимало часу з головою Кімом. Розмови йдуть на професійному рівні. Він добре розбирається в наявній у нього інформації. Він знає, чого хоче домогтися для північнокорейського народу. Він здатний до складних переговорів, коли це потрібно”, — сказав Помпео.

Також, за його словами, Кім Чен Ин стежить за іноземною пресою і піклується про громадську думку.

США і КНДР має намір провести 12 червня в Сінгапурі саміт у верхах і обговорити денуклеаризацію Корейського півострова.