ТЕЛЬ-АВІВ, 13 травня — . Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху закликав всі країни наслідувати приклад США і перенести свої посольства в Єрусалим, заявивши, що тим самим вони допоможуть досягнення миру в регіоні. © AFP 2018 / Francisco Leong Нетаньяху заявив, що наступне Євробачення пройде в Єрусалимі

Виступаючи на урочистому прийомі на честь запланованого на вівторок відкриття американської дипмісії, глава уряду пообіцяв, що єврейський народ буде вдячний за це рішення президенту Дональду Трампу, визнав наприкінці минулого року Єрусалим столицею Ізраїлю.

“Я закликаю всі країни приєднатися до США і перенести свої посольства в Єрусалим. Перенесіть їх в Єрусалимі, тому що це правильно. Перенесіть свої посольства в Єрусалим, тому що це сприяє досягненню миру”, — сказав Нетаньяху.

“Ви не можете побудувати світ на фундаменті брехні. Ви будуєте світ на фундаменті правди, а правда не тільки в тому, що Єрусалим протягом тисячоліть був столицею єврейського народу, столицею нашої держави з моменту заснування, правда ще і в тому, що в рамках будь-якої угоди, яке тільки можна уявити, Єрусалим залишиться столицею Ізраїлю”, — додав він. © AFP 2018 / Francisco ЈагаКуба засуджує США за перенесення посольства в Єрусалим

Прикладом США погодилися піти Гватемала і Парагвай, чиї посольства відкриються протягом травня. Інші країни поки тримають їх у Тель-Авіві через неврегульованість статусу Єрусалиму, на східні райони та історичний центр якого претендують палестинці.

Нетаньягу в своєму виступі натякнув на те, що посольств в Єрусалимі може незабаром зрости.

“Інші країни знаходяться в процесі, роблячи те ж саме. Але це державна таємниця, а ми не розкриваємо своїх державних таємниць, іноді, правда, розкриваємо таємниці інших держав. Ми дамо вам знати, коли прийде час”, — пообіцяв він.