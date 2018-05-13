МОСКВА, 13 травня — . Атаки на три церкви в Індонезії здійснили шість членів однієї сім’ї, що належать до місцевої терористичної угруповання Джемаа Аншарут Даул (JAD), повідомляє видання Strait Times з посиланням на начальника поліції Тіто Карнавиана.

© REUTERS / Antara FotoВзрывы в церквах в Індонезії забрали життя дев’яти человекВ результаті вибухів загинули щонайменше 13 людей і 40 постраждали.

За словами Карнавиана, JAD пов’язана з терористичним угрупуванням “Ісламська держава”*.

Карнавиан заявив, що батько сімейства в’їхав на територію однієї з церков на автомобілі з вибухівкою, двоє синів 16 і 18 років здійснили атаку на мотоциклі, а мати і двоє дочок 9 і 12 років підірвалися на території третьої церкви, повідомляє агентство Ассошіейтед Прес. Карнавиан додав, що сім’я раніше повернулася в Індонезію з Сирії.

© AP Photo / Dita AlangkaraИГ* взяло відповідальність за вибухи в ИндонезииПрезидент країни Joko Видодо відвідав місця атак і назвав дії смертників “варварськими, боягузливими”.

Перший вибух у неділю прогримів поряд з католицькою церквою Святої Марії в місті Сурабая на острові Ява в 7.15 ранку за місцевим часом (5.15 мск), наступні два вибухи сталися з інтервалами близько п’яти хвилин в тому ж місті. Другий вибух прогримів в протестантській церкві на вулиці Діпонегоро (Diponegoro), третій — у церкві п’ятидесятників на вулиці Арджуно (Агјипо).

* Терористичне угрупування, заборонена в Росії.