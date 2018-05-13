ЄРЕВАН, 13 травня – . Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорив у неділю по телефону питання поглиблення двосторонніх відносин з президентом Ірану Хасаном Роухани, повідомили в прес-службі вірменського уряду. © Sputnik / Арам НерсесянПашинян розраховує, що відносини Єревану і Москви зміняться на краще

“Пашинян і Роухани обговорили в телефонній бесіді питання вірмено-іранських дружніх відносин і співпраці, а також міжнародної і регіональної порядку. Сторони наголосили на необхідності поглиблення взаємовигідного партнерства, а також ефективної реалізації спільних проектів з використанням усього наявного потенціалу”, — йдеться в повідомленні, що надійшов у розпорядження .

За даними прес-служби, відбувся обмін думками щодо ситуації навколо іранської ядерної програми. У цьому контексті співрозмовники висловили сподівання на врегулювання проблеми шляхом переговорів. © Sputnik / Арам НерсесянВнешняя політика Вірменії не зміниться, заявив Пашинян

“Пашинян і Роухани домовилися узгодити програму майбутніх зустрічей”, — наголошується в повідомленні. Президент Ірану привітав вірменського прем’єра з обранням, побажавши йому успіхів на цій відповідальній посаді, зазначили в прес-службі

З 13 квітня у Вірменії проходили акції протесту, які очолив лідер опозиційної партії “Громадський договір” Пашинян. Опозиція виступала проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Через кілька днів опозиція оголосила про початок “оксамитової революції”. Незважаючи на це, парламент обрав Саргсяна главою кабміну, проте менш ніж через тиждень, 23 квітня, він подав у відставку на тлі протестів. Восьмого травня Національні збори Вірменії вибрало Пашиняна прем’єром.