ДОНЕЦЬК, 13 травня — . Українські силовики випустили по околицях донецької Горлівки близько 60 хв калібрами 120 і 82 міліметри, повідомили в неділю журналістам в представництві самопроголошеної Донецької народної республіки в Спільному центрі контролю і координації за припиненням вогню (СЦКК). Сергій АверинВ ДНР закликали ОБСЄ звернути увагу на злочини ВСУ в Донбасі

“ВСУ не припиняють обстріл за напрямами: Жованка (під контролем ВСУ — ред.) — Зайцево (під контролем ДНР — ред.), Дзержинськ (під контролем ВСУ — ред.) — Горлівка”, — сказав представник ДНР в СЦКК.

За його словами, українські силовики ведуть обстріл околиць Горлівки з 18.25. По населених пунктах випущено близько 60 хв калібрами 120 і 82 міліметри. За інформацією місцевої влади, на даний момент відомо про пошкодження трьох будинків.

“Широка Балка (селище під контролем ДНР — ред.), попадання: вулиця Плотинная 138а, 140,142. І зараз йде обстріл”, — написав на своїй сторінці в Facebook в. о. голови адміністрації Горлівки Іван Приходько.

Горлівка розташована в 40 кілометрах на північ від Донецька, контролюється ДНР. Місто розташоване біля лінії фронту і налічує близько 250 тисяч жителів. Тут розташовані машинобудівний завод і хімзавод “Стирол”, який зупинив роботу з початком бойових дій в Донбасі. За час конфлікту місто неодноразово піддавався обстрілу.

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