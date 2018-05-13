ЛОНДОН, 13 травня – , Марія Тютюн. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Роухани вітала його намір дотримуватися правил, встановлених іранських ядерних угодою, йдеться в переданому в повідомленні офіційного представника канцелярії британського прем’єра.

© AP Photo / Andrew НагпікСВПД створив атмосферу безкарності для Ірану, стверджує ПомпеоПрезидент США Дональд Трамп 8 травня заявив, що Сполучені Штати виходять з угоди по атому з Іраном. Відновлення санкцій проти Ірану триватиме від 90 до 180 днів, саме за цей термін партнерам Ірану буде потрібно припинити ведення бізнесу з цією країною, заявило міністерство фінансів США.

“Прем’єр-міністр підтвердив позицію Великобританії, що ми і наші європейські партнери залишаємося прихильні завданню збереження іранського ядерного угоди. Вона сказала, що в національних інтересах і Великобританії, і Ірану – зберігати угоду, і вітала публічно виражене прагнення президента Роухани підкорятися встановленим правилам, додавши, що необхідно, щоб Іран продовжував виконувати свої зобов’язання”, — йдеться в заяві.

Іран і “шістка” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома: був прийнятий Спільний комплексний план дій (СВПД), виконання якого знімає з Ірану економічні і фінансові санкції РБ ООН, США і Євросоюзу. © ИнфографикаРакетный паритет