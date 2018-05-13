ЛОНДОН, 13 травня – , Марія Тютюн. Прем’єр-міністр Великобританії Тереза Мей під час телефонної розмови з президентом Ірану Хасаном Роухани закликала Іран утримуватися від нових атак по об’єктах Ізраїлю, а також торкнулася питання про утримуваних Іраном осіб з подвійним громадянством, йдеться в переданому в повідомленні офіційного представника канцелярії британського прем’єра.

© REUTERS / Nir EliasМинистр оборони Ізраїлю закликав Асада “викинути” іранців з СирииВ минулий четвер армія оборони Ізраїлю повідомила, що атакувала раніше десятки військових цілей, належать іранським формуванням “Аль-Кудс” в Сирії. Представник ізраїльської армії заявив, що це було зроблено у відповідь на ракетний обстріл з боку іранських сил, дислокованих на території САР.

“Прем’єр-міністр ясно дала зрозуміти, що Великобританія засуджує іранські ракетні удари проти ізраїльських сил і закликає Іран утримуватися від будь-яких нових атак. Вона сказала, що важливо уникати провокаційних дій, щоб забезпечити мир і безпеку в регіоні”, — йдеться в повідомленні представника офісу прем’єра.

© AFP 2018 / Atta КепагеВ Ірані пригрозили “зрівняти з землею” Тель-Авів”Прем’єр-міністр також підняла питання про консульських проблемах, пов’язаних з особами з подвійним громадянством, в даний час утримуються Іраном у зв’язку з пред’явленими звинуваченнями, і закликала до забезпечення подальшого прогресу з тим, щоб ці особи могли б бути звільнені з гуманітарних міркувань”, — наголошується в повідомленні.

Мей і Роухани також наголосили на необхідності подальшого діалогу між країнами, і заявили, що з нетерпінням чекають зустрічі міністрів закордонних справ Великобританії, Німеччини, Франції, Ірану та єс у Брюсселі у вівторок.