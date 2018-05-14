КИЇВ, 13 травня — . Міністерство закордонних справ України перевіряє інформацію про те, що український консул у Гамбурзі розміщує на своїй сторінці в соціальних мережах антисемітські публікації, повідомив в неділю глава МЗС Павло Клімкін.

Раніше українські ЗМІ з посиланням на блогера Анатолія Шарія повідомили, що співробітник генерального консульства України в Гамбурзі Василь Марущинець розміщує на своїй сторінці в Facebook антисемітські публікації.

“Отримую повідомлення від своїх передплатників за інформацією про нашому консулові в Гамбурзі. Перевіряємо і незабаром повідомимо результат”,- написав Він на своїй сторінці в Facebook.