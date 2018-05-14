МОСУЛ, 13 травня — , Рафаель Даминов. Іракські силовики знищили трьох терористів угруповання ІГ*, напали на блокпост на південь від Мосула, повідомив журналістам представник поліції провінції Найнава. © REUTERS / Thaier al-SudaniЖители Мосула вибирають “нове життя” через рік після перемоги над ІГ*

За його словами, радикали атакували блокпост місцевої поліції в районі Ваді аль-Хаджр, розташований в південних передмістях Мосула. Троє нападників, зазначив він, були знищені на місці вогнем.

У суботу в Іраку пройшли парламентські вибори вперше після визволення країни від ІГ*. Явка за попередніми підрахунками склала 44,52%, в голосуванні взяли участь 10,7 мільйона чоловік.

Як заявили після закінчення голосування у Вищій незалежної виборчої комісії Іраку, в ході виборів не було зафіксовано жодного випадку порушення правопорядку.

Очікується, що офіційні підсумки голосування будуть озвучені в неділю ввечері.

* Терористичне угрупування, заборонена в Росії.