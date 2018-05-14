БАКУ, 13 травня – . Пожежа сталася в житловому будинку в Баку, евакуйовано сорок чоловік, наразі пожежу загашено, повідомила в понеділок прес-служба МНС Азербайджану.

“Пожежа спалахнула на шостому поверсі однієї з квартир багатоповерхового житлового будинку у Бинагадинском районі столиці. Під час пожежі в цілях безпеки були евакуйовані сорок мешканців”, — повідомила прес-служба.

Вона уточнила, що пожежникам вдалося запобігти поширенню пожежі і загасити вогонь.

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