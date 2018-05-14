МОСКВА, 13 травня — . В Мережі опубліковано відео зіткнення літаків у аеропорту імені Ататюрка в Стамбулі. У Мережі з’явилося відео застряглого на краю обриву літака в Туреччині

Як повідомили очевидці події в соціальних мережах, при зіткненні лайнер Airbus A330 авіакомпанії Asiana наніс серйозні пошкодження літака A321Turkish Airlines.

На кадрах з однією з камер відеоспостереження аеропорту видно, як літак під час рулювання зачепив крилом хвіст стоїть повітряного судна та відрізав йому стабілізатор. В результаті інциденту ніхто не постраждав.