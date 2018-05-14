Згідно з рішенням суду, всі підозрювані були причетні до ИГИЛ.

Суд у Тегерані в неділю, 13 травня, виніс смертний вирок восьми бойовиками терористичного угрупування Ісламська держава, звинувачених у скоєнні теракту в іранській столиці в червні 2017 року. Рішення суддів може бути оскаржено у Верховному суді Ірану.

Процес у справі теракту в Тегерані почався в кінці квітня. На лаві підсудних спочатку перебували 26 підозрюваних, тепер 18 з них залишаються під слідством.

На початку червня 2017 року в Тегерані сталися напади на мавзолей аятолли Хомейні і іранський парламент. Спочатку чотири людини, озброєних автоматами Калашникова, увірвалися в будівлю парламенту, де засідали депутати. Один із нападників здійснив самопідрив. Незабаром після цього кілька людей, включаючи ще одного смертника, атакували мавзолей аятолли Хомейні, розташований в передмісті Тегерана.

В результати були вбиті щонайменше 16 людей, більше 50 отримали поранення. Відповідальність за обидва теракту взяло на себе ІГ. Це було перше напад бойовиків “Ісламського держави” в Ірані, яке призвело до жертв.