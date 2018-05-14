МОСКВА, 13 травня — . Понад 30 людей загинули в Індії внаслідок гроз, що супроводжувалися зливами і сильним вітром, в неділю, передає агентство Синьхуа з посиланням на представників влади. © Flickr / meg and rahulВ Індії жертвами другої за тиждень піщаної бурі стали не менше 12 осіб

Раніше ЗМІ повідомили, що не менше 9 людей загинули, 28 отримали поранення в результаті піщаної бурі і грозових злив, що обрушилися в неділю ввечері на індійський штат Уттар-Прадеш.

Відзначається, що грози забрали життя кількох осіб в штаті Західна Бенгалія на сході країни, загиблі є в Делі і околицях, а також у Південних штатах — Андхра-Прадеш і Телингана, зазначає агентство.