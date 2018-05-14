ТБІЛІСІ, 13 травня — . Глава МВС Грузії Георгій Гахарія прибув на акцію в центрі Тбілісі, де молодь другий день протестує проти спецоперації у столичних нічних клубах, повідомляє телекомпанія “Руставі 2”. © Sputnik / Олександр ИмедиашвилиВ центрі Тбілісі проходять дві контракції паралельно мітингу молоді

За даними ТБ, “міністр у ці хвилини зустрічається з організаторами акції, на місці мобілізовані спецназ, бригади патрульної поліції і водомети”.

Частина проспекту Руставелі, де проходить акція, перекритий спецназом і автобусами. Біля парламенту проходять як акція молоді, так і контракція різних неурядових організацій. Телекомпанія повідомляє, що учасники контракції прорвали поліцейський коридор, що ще більше загострив ситуацію. © REUTERS / David MdzinarishviliПротестующие влаштували рейв перед будівлею парламенту в Тбілісі

У ніч на суботу власники нічних клубів заявили в соцмережах, що в заклади увірвався спецназ і правоохоронці. Вони закликали всіх прихильників зібратися на знак підтримки. Протягом всієї ночі біля будівлі парламенту збиралися сотні людей, які висловлювали протест у зв’язку зі спецоперацією МВС. Протестувальники стверджують, що поліція застосувала силу проти невинних молодих людей. У неділю вдень акція протесту молоді відновилася.

Раніше повідомлялося, що в результаті спецоперації МВС затримало вісім наркоторговців. За даними телекомпанії “Руставі 2”, всього в клубах було затримано близько 70 осіб, при цьому в МВС зазначили, що всі затримані за адміністративні правопорушення вже звільнені. Міністерство пояснило, що проведена напередодні спецоперація із затримання наркоторговців була пов’язана з частими випадками загибелі та інтоксикації молодих людей.