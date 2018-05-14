МОСКВА, 13 травня — . Вихід США з ядерної угоди з Іраном призведе до конфронтації з Європою, заявив колишній директор ЦРУ (2006-2009) Майкл Хайден в інтерв’ю журналу Spiegel. © РИА Новини / Володимир ФедоренкоСША готові працювати з ЄС над новою угодою по Ірану

США вийшли з Спільного всеосяжного плану дій з Іраном і заявили про повторне введення проти Ірану санкцій, що існували до угоди. Інші члени “шістки” міжнародних посередників (Росія, КНР, Великобританія, Франція, Німеччина) виступили проти такого кроку США. Європейські партнери Вашингтона заявили, що мають намір, як і раніше дотримуватися умови угоди з Іраном.

“Конфронтація відбудеться в першу чергу не з Іраном, а з нашими друзями в Європі. Європейці мають всі підстави задаватися питаннями: “чи Вважаються з нашою думкою? Приймають нас американці всерйоз?”. Ми разозлим наших кращих друзів, і станеться крах трансатлантичних (відносин — ред.)”, — заявив Хайден у відповідь на запитання журналістів про наслідки виходу США з іранської ядерної угоди. © AFP 2018 / Evan VucciТрампу потрібно швидше укладати нову угоду з Іраном, заявив експерт

“(Президент США Дональд) Трамп торжествує з приводу того, що він зумів нав’язати свою волю Великобританії, Франції та Німеччини. Ця короткострокова перемога дорого обійдеться”, — сказав екс-глава ЦРУ.

Іран і “шістка” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році досягли історичного угоди про врегулювання багаторічної проблеми іранського атома: був прийнятий Спільний комплексний план дій (СВПД), виконання якого знімає з Ірану економічні і фінансові санкції РБ ООН, США і Євросоюзу.