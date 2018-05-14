КАЇР, 13 травня — . МЗС Алжиру відкинув звинувачення сусіднього Марокко в організації зустрічей представників фронту Полісаріо, що домагається незалежності Західної Сахари від Рабату, з представниками ліванського руху “Хезболлах” для надання військової підтримки. © Фото надане прес-службою ХезболлахВ Полісаріо заперечують заяви про підтримку угруповання Іраном

“Алжир висловлює рішучий осуд і жалкує у зв’язку з висловлюваннями міністра закордонних справ Марокко в опублікованому вчора інтерв’ю паризького журналу”, — йдеться в офіційній заяві алжирського зовнішньополітичного відомства.

В інтерв’ю Jeune Afrique глава МЗС Марокко Нассер Бурита заявив, що Алжир сприяв проведенню на своїй території зустрічі представників фронту Полісаріо і ліванського руху “Хезболлах”, яке, нібито, постачає западносахарцев іранським зброєю.

В алжирському МЗС підкреслили, що Рабат так і не надав жодних неспростовних доказів своєї позиції, і продовжує “складати небилиці”.

Конфлікт у Західній Сахарі вже багато років отруює відносини Алжиру і Марокко — двох найбільших країн Арабського Магрибу. Марокко вважає Західну Сахару — колишню колонію Іспанії — своєю територією, в той час як Алжир виступає за її самовизначення.

На початку травня Рабат заявив про розрив дипломатичних відносин з Тегераном з-за військової допомоги руху “Хезболлах” фронту Полісаріо. За даними арабських ЗМІ, влада Марокко звинуватили посольство Ірану в Алжирі у зв’язках з фронтом Полісаріо. Рух “Хезболлах” і іранський МЗС спростували висунуті Марокко звинувачення.