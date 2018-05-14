Президент США боїться отруєння і забороняє чіпати його речі.

У президента США Дональда Трампа в Білому домі після вступу на посаду глави держави виникали сутички з охороною і обслугою, а також він боявся отруєння і харчувався в Макдональдсі, йдеться в вийшла в січні книзі незалежного американського журналіста Майкла Волфа “Вогонь і лють. У Білому домі Трампа”, яка розповідає про головні чутках і скандали в перший рік президентства мільярдера.

Автор пише, що після приходу в Білий дім Трамп обзавівся окремої від дружини Меланії спальнею – це вперше з часів Кеннеді.

Також у книзі йдеться про конфліктних ситуаціях з персоналом Білого дому і дивацтва Трампа.

“У перші ж дні він замовив два телеекрану на додачу до вже наявного, і велів врізати дверний замок, з-за чого вийшла коротка сутичка з Секретною службою, яка наполягала на тому, що у них повинен бути відкритий доступ. Він зробив догану обслуговуючому персоналу за те, що підняли з підлоги його сорочку: “Якщо вона лежить на підлозі, значить, я хочу, щоб вона лежала на підлозі”. Після чого він ввів нові правила: ні до чого не торкатися, особливо до його зубної щітки”.

“Він завжди боявся отруєння, і це було однією з причин, чому він вважав “Макдональдс” — ніхто його не чекає, і їжа приготовлена заздалегідь. Він сам говорив прибиральниці, коли треба поміняти постільну білизну, і сам розбирав постіль”, – пише американський журналіст у книзі.