МІНСЬК, 13 травня – . Білоруські лікарі прооперували хлопчика з української дитячої футбольної команди, мікроавтобус якої потрапив у ДТП в Білорусі, дитина переведений в клініку в Брест, повідомила прес-служба білоруського міністерства охорони здоров’я.

© Depositphotos / sudok1Почти всі постраждалі в ДТП у Білорусі діти переведені в лікарню БрестаДетская футбольна команда з України поверталася зі змагань через Білорусію з Польщі, коли один з перевозили футболістів мікроавтобусів потрапив в аварію під білоруським Кам’янцем Брестської області. В аварії загинула одна дитина, шестеро з важкими травмами були доставлені в Кам’янецьку центральну районну лікарню. Пізніше в лікарні в Бресті перевели всіх, крім одного хлопчика, який перебував у дуже важкому стані і був підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

“Дитина, яка після аварії була у вкрай важкому стані і підключений до апарату штучної вентиляції легенів, сьогодні був прооперований в Кам’янецькій центральної районної лікарні. У зв’язку з тим, що хлопчик отримав поєднану травму, в операційній працювало кілька бригад лікарів. Допомога йому надана в повному обсязі, після стабілізації стану він переведений в Брестську обласну лікарню”, — йдеться в повідомленні прес-служби.

© Fotolia / spotmatikphotoДетская футбольна команда з України потрапила в ДТП в БелоруссииТам нагадали, що п’ятеро хлопців були перевезені в Брест трохи раніше. “У всіх потерпілих діагностовано черепно-мозкові травми різного ступеня тяжкості, а також переломи і вивихи. Члени республіканського консиліуму зараз працюють з кожною дитиною і коригують його лікування”, — наголошується в повідомленні.

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