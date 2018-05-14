ЄРЕВАН/МОСКВА, 13 травня – . Журналіст Михайло Леонтьєв, який є прес-секретарем “Роснефти”, приніс вибачення чолі вірменського уряду Ніколу Пашиняну за свої висловлювання щодо ситуації в республіці.

© РИА Новини / Сергій ГунеевПесков прокоментував слова Михайла Леонтьєва щодо АрменииВ ході дискусії в ефірі радіо “Комсомольська правда” від 3 травня Леонтьєв серед іншого заявляв, що народ Вірменії існує “і виключно завдяки” підтримці Росії і що без неї не було б ніякої Вірменії”.

Про отримання листа з вибаченнями повідомила прес-служба прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна. Згідно з повідомленням, Леонтьєв підкреслив, що недоречна емоційність коментаря виходила виключно з стурбованості за долю Вірменії, яку він вважає близьким історичним союзником Росії. Він запевнив, що його коментар ніяк не пов’язаний з позицією “Роснефти” і висловив надію, що його необачне поводження не відіб’ється на позитивному співпрацю між “Роснефтью” і Вірменією, зазначили в прес-службі.

“Так, я надіслав листа з вибаченнями, але в тому числі тому, що вийшло непорозуміння, я від імені “Роснефти” ніяких заяв не робив. Компанія не має до цього ніякого відношення. Це моя особиста позиція і це особисті вибачення… Я надіслав листа з вибаченнями, оскільки я визнаю, що деякі заяви були не зовсім коректними та надзвичайно різкими, і що ніякі відмінності у поглядах той чи інший процес не виправдовують грубості і різкості”, — сказав Леонтьєв .

© РИА Новини / Максим БлиновВ “Роснефти” прокоментували висловлювання Михайла Леонтьєва про АрменииПорядка 20 представників вірменської діаспори увечері 10 травня зібралися у редакції “Комсомольської правди”, щоб вимагати вибачень від радіоведучих Михайла Леонтьєва і Юр’єва, однак не змогли чітко сформулювати, що саме образило їх в ефірі програми “Главтема”, присутні передали записку на ім’я головного редактора видання і розійшлися.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль не вважає за необхідне звертати увагу на висловлювання тележурналіста Михайла Леонтьєва щодо Вірменії, а його позиція не має нічого спільного з офіційною лінією Москви. Крім того на сайті “Роснефти” повідомлялося, що приватні висловлювання журналіста Михайла Леонтьєва, який є прес-секретарем “Роснефти”, не мають нічого спільного з позицією компанії з приводу співпраці з Вірменією.

У Вірменії з 13 квітня проходили акції протесту опозиції, яка виступила проти обрання екс-президента Сержа Саргсяна на посаду прем’єра. Раніше у Вірменії вступили в силу зміни до конституції, згідно з якими самими широкими повноваженнями буде володіти прем’єр. На тлі протестів Саргсян 23 квітня, менш ніж через тиждень після обрання прем’єром, подав у відставку, а 8 травня парламентом на цей пост був затверджений лідер опозиції Нікол Пашинян.

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