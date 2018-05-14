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У Німеччині 81-річний водій врізався у велосипедистів

14.05.2018

МОСКВА, 13 травня — . Літній водій врізався в групу велосипедистів у німецькій громаді Кляйн Керіс (земля Бранденбург), чотири людини знаходяться в критичному стані, повідомляє радіостанція Rundfunk Berlin-Brandenburg з посиланням на поліцію.

Інцидент стався в неділю в другій половині дня. За словами очевидців, водій врізався у велосипедистів, які їхали по узбіччю. За даними радіостанції, водієві 81 рік.

Зазначається, що четверо постраждалих доставлені в лікарню на медичному вертольоті, їх стан оцінюється як критичний. Що стало причиною інциденту, поки не відомо, проводиться розслідування.

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