МОСКВА, 13 травня — . Літній водій врізався в групу велосипедистів у німецькій громаді Кляйн Керіс (земля Бранденбург), чотири людини знаходяться в критичному стані, повідомляє радіостанція Rundfunk Berlin-Brandenburg з посиланням на поліцію.

81-Jähriger Autofahrer fährt bei Klein Köris von hinten in Gruppe von Radfahrern. Zwei Frauen und Männer wurden lebensgefährlich verletzt. https://t.co/Vozyzt4E9z pic.twitter.com/qHuMNONLpo — rbb|24 (@rbb24) 13 травня 2018 р.

Інцидент стався в неділю в другій половині дня. За словами очевидців, водій врізався у велосипедистів, які їхали по узбіччю. За даними радіостанції, водієві 81 рік.

Зазначається, що четверо постраждалих доставлені в лікарню на медичному вертольоті, їх стан оцінюється як критичний. Що стало причиною інциденту, поки не відомо, проводиться розслідування.