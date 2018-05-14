МОСКВА, 14 травня — . Президент Росії Володимир Путін в Сочі проведе переговори з генеральним директором Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Юкией Амано, повідомив журналістам помічник глави держави Юрій Ушаков.

Він підкреслив, що цей контакт має особливе значення в контексті виходу США з Спільного всеосяжного плану дій щодо іранської ядерної програми (СВПД). На уточнююче питання журналістів, чи буде обговорюватися ця тема на переговорах, він відповів ствердно.

Вихід США з угоди

© AP Photo / Evan VucciВсе проти США: слово “санкції” пора забытьПрезидент США Дональд Трамп 8 травня оголосив, що США виходять з угоди з Іраном щодо ядерної програми, досягнутого “шісткою” міжнародних посередників (Росія, США, Великобританія, Китай, Франція, Німеччина) у 2015 році. Крім того, Трамп оголосив про відновлення всіх санкцій, дію яких було зупинено, як результат досягнутої угоди.

Як йдеться в заяві Білого дому, поширеній після виступу Трампа, процес відновлення санкцій США проти Ірану, знятих раніше за СВПД, почнеться негайно. Відновлені санкції будуть спрямовані на критично важливі сектори іранської економіки, включаючи енергетику, нафтохімічний і фінансовий сектори.

МАГАТЕ при цьому у всіх десяти звітах підтвердило дотримання Іраном домовленостей в рамках ядерної угоди. Це підтверджували і всі інші країни, які вели переговори щодо цієї угоди.

Бездоганне співпраця

© AFP 2018 / Joe KlamarВ МЗС нагадали позицію МАГАТЕ щодо іранської ядерної сделкеВ той же час МАГАТЕ підтверджує, що Іран на сьогоднішній день виконує свої зобов’язання, що стосуються ядерної програми, повідомляв Амано.

Заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков заявив, що організація також відзначає бездоганне співробітництво з Тегераном і відсутність підстав підозрювати республіку в тому, що вона займається чимось крім мирної ядерної діяльності.

“Ми також розглянули проблематику роботи МАГАТЕ в Ірані. Вона має істотне значення з точки зору забезпечення впевненості міжнародного співтовариства в мирному характері програми. Ми чуємо обвинувачення США на адресу Ірану в тому, що нібито виникають якісь нові обставини в цьому сенсі, але ми вважаємо, що єдиним авторитетним органом, міжнародно визнаним органом, який може робити на даний рахунок укладення, є МАГАТЕ”, — говорив Рябков після проведених в Тегерані консультацій із заступником глави іранського МЗС Аббасом Аракчи.

За його словами, “сама ця мирна ядерна діяльність поставлена під дуже серйозні обмежувачі, закладені в Спільний комплексний план дій”.