БРЮССЕЛЬ, 14 травня – . Міністри країн ЄС, які курують європейський напрямок, зберуться в понеділок в Брюсселі на засіданні ради із загальних питань, на якому заслухають доповідь головного переговірника з Brexit і розглянуть проект угоди з Британією про вихід з ЄС, а також обговорять бюджетні пропозиції на період після 2020 року. © AP Photo / Kirsty WigglesworthБританский виборчком оштрафував організаторів кампанії за Brexit

Згідно з програмою, рада продовжить підготовку запланованого на кінець червня саміту ЄС, на порядку денному якого будуть теми співробітництва з НАТО, формування Європейської оборонної фонду та підвищення захисту від загроз біологічного та хімзброї.

Крім того, в понеділок може бути розглянуте питання про розширення санкційного списку відносно РФ з-за проведення виборів у Криму.

Обговорювані комітетом постпредів країн ЄС додаткові списки за обмежувальним заходам щодо Росії з-за “порушення територіальної цілісності України можуть бути схвалені у понеділок, заявив раніше джерело в ЄС. Проте офіційно цей пункт в документах до зустрічі не вказано.

Рада по загальних питань виконує координаційну роль і відповідає за організаційні, адміністративні питання, забезпечує підготовку переговорів глав держав ЄС в рамках Євроради. Він відповідає за цілу низку політичних напрямків, включаючи переговори про розширення ЄС, прийняття бюджетних планів, політику згуртованості, інституціональних реформ, а також окремим блоком – переговори з Британією.

Зустріч в понеділок почнеться з розгляду бюджетного плану на 2021-27 роки, запропонованого Єврокомісією. Окремим пунктом значиться питання про ситуацію з дотриманням прав у Польщі.

У другій половині дня перед міністрами, вже у складі 27 країн, виступить з доповіддю головний парламентер від ЄС Мішель Барньє, який доповість про хід консультацій з Лондоном щодо виходу з союзу. В рамках цієї роботи рада допрацює проект фінального угоди по Brexit. Крім того, відбудеться обговорення рамок майбутніх відносин з Британією, підсумок якого буде відображено в політичній декларації.

© AFP 2018 / Niklas Halle’n В офісі Мей прокоментували висловлювання Джонсона за BrexitБритания за результатами минулого в 2016 році референдуму повинна покинути ЄС не пізніше 29 березня 2019 року. Лондон і Євросоюз з літа минулого року ведуть переговори про умови “розлучення”. Минулого тижня представник ЄК підтвердив , що представники ЄС та Британії погодили на переговорах по Brexit структуру подальших дискусій, попередньо виділивши чотири блоки тем.

На початку травня Єврокомісія запропонувала обсяг зобов’язань семирічного фінансового плану в 1,135 трильйона євро (у цінах 2018 року). Під зобов’язаннями розуміється ліміт коштів, який бюджет ЄС може пообіцяти виділити на різні цілі. На період 2014-2020 років цей показник знаходиться на рівні 1,087 трильйона євро.

Крим став російським регіоном після проведеного там в березні 2014 року референдуму, на якому 96,77% виборців республіки Крим та 95,6% жителів Севастополя висловилися за входження до складу РФ. Кримські власті провели референдум після держперевороту на Україні в лютому 2014 року.

Україна як і раніше вважає Крим своєї, але тимчасово окупованою територією. Керівництво РФ неодноразово заявляло, що жителі Криму демократичним шляхом, в повній відповідності з міжнародним правом та статутом ООН проголосували за возз’єднання з Росією. За словами президента РФ, питання Криму “закритий остаточно”.