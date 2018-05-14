МОСКВА, 14 травня — . П’ять тисяч відвідувачів музичного фестивалю під відкритим небом Seaside Festival в німецькому Аурихе (земля Нижня Саксонія) евакуйовані із-за негоди в неділю, повідомляє портал t-online. © AP Photo / Rafiq MaqboolБолее 30 людей загинули в Індії через негоду

Як зазначили в поліції, майданчик фестивалю, розташована на березі місцевого водоймища, була звільнена протягом години. В даний час вона повністю затоплена.

Повідомляється, що через евакуації не зміг виступити популярний в Німеччині комік і музикант Отто Ваалкес (Otto Waalkes).