ТЕЛЬ-АВІВ, 14 травня — . Американське посольство в Ізраїлі офіційно змінює прописку, переїжджаючи з набережної Тель-Авіва в гори Єрусалиму під радість жителів єврейської держави, протести їх палестинських сусідів і переживання міжнародного співтовариства за долю близькосхідного мирного процесу. © AFP 2018 / Francisco ЈагаКуба засуджує США за перенесення посольства в Єрусалим

Релокация відбувається за рішенням президента США Дональда Трампа, який у грудні визнав місто ізраїльської столицею, проігнорувавши претензії палестинців на його східну частину, розійшовшись з міжнародним консенсусом і традиціями американської дипломатії. Практично весь інший світ продовжує вважати статус Єрусалиму однією із стрижневих проблем палестино-ізраїльського конфлікту, яка повинна вирішуватися на основі домовленості самих його учасників, а поки цього не сталося, тримає свої посольства в Тель-Авіві.

Перенесення посольства приурочений до 14 травня — 70-ї річниці утворення Ізраїлю. Поки він буде носити символічний характер зі зміною вивіски на вже існуючій будівлі генконсульства, розміщенням там посла і невеликої групи його помічників. На перших порах чисельність співробітників посольства складе близько 50-60 осіб.

© AP Photo / Manuel Balce CenetaТрамп не приїде на відкриття посольства США в ИерусалимеПолноценный переїзд займе набагато більше часу — до шести років. Він потребує будівництва нового будинку, освоєння всього належить американцям земельної ділянки в Єрусалимі і рішення несподіваної проблеми — розселення 450 літніх російськомовних іммігрантів з комплексу соціального житла, який опинився у власності Сполучених Штатів.

На церемонію відкриття з Вашингтона приїхала делегація з приблизно 250 чоловік, на чолі її — міністр фінансів Стівен Мнучин, заступник держсекретаря Джон Салліван, президентська дочка Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером. Сам Трамп вирватися не зміг, але, як очікується, виступить перед присутніми, яких буде близько 800, з відеозверненням — в прямому ефірі або в записі. Кульмінацією дійства стане відкриття на фасаді будівлі круглого барельєфа з гербовим орлом США і нової вивіски.

Свою лепту в урочистості вносять місцеві влади, які прикрасили Єрусалим американськими прапорами, підсвітили червоно-синьо-білими вогнями одну з міських домінант — Струнний міст, заздалегідь розвісили дорожні покажчики “Посольство США” і збираються назвати одночасно в честь Сполучених Штатів і президента Трампа площа навпроти дипмісії.

На недільному прийомі на честь майбутньої події прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху пообіцяв Трампу “вічну вдячність” єврейського народу за його “відважне рішення” і закликав всі країни світу наслідувати американським прикладом. Поки на це зважилися Гватемала і Парагвай, які збираються відкрити свої посольства до кінця місяця.

Юридичні тонкощі

© Фото : Міністерство туризму Ізраїлю / Noam Chen Мер Єрусалиму планує назвати площу на честь ТрампаИзраиль називає Єрусалим своєю “єдиною і неподільною” столицею, включаючи його східні райони та історичний центр, відбиті півстоліття тому у Йорданії і пізніше аннексированные. Світ, з яким раніше були солідарні США, анексію не визнає і відносить Східний Єрусалим, як і Західний берег річки Йордан, до окупованих територій.

Основоположний для близькосхідного врегулювання документ, резолюція Генасамблеї ООН №181 від 1947 року, визначає Єрусалим як “окрему одиницю” (corpus separatum) зі спеціальним міжнародним режимом під егідою Організації Об’єднаних Націй”. Інший документ на цю тему, резолюція РБ ООН 478 від 1980 року, “засуджує” Ізраїль за ухвалення основного закону про столичний статус всього Єрусалиму, включаючи райони, зайняті в 1967 році, і закликає держави вивести свої дипломатичні місії з міста.

Зараз у місті немає жодного посольства, але працюють генеральні консульства низки країн, включаючи США, які звідси займаються, зокрема, відносини з палестинцями.

Противником догматизму в підходах до статусу міста виступає Росія. Рік тому МЗС РФ повідомив, що розглядає Західний Єрусалим столицею Держави Ізраїль і одночасно підтвердив визнання статусу “столиці майбутньої палестинської держави” за Східним Єрусалимом. Разом з тим переводити посольство з Тель-Авіва російська дипломатія готова не раніше, ніж проблема знайде своє вирішення у контексті врегулювання близькосхідного конфлікту.

© REUTERS / Ronen ZvulunВ ООН побоюються можливих протестів в Газі через перенесення посольства СШАКонгресс США ще в 1995 році прийняв закон про перенесення посольства в Ізраїлі з Тель-Авіва до Єрусалиму. Але з-за спірного статусу міста і чутливості проблеми для відносин з арабо-мусульманським світом всі американські президенти кожні півроку підписували документ, відкладав виконання цього рішення. Так само один раз вступив Трамп, але потім стримав свою передвиборчу обіцянку. Його грудневе заява стала предметом обговорення в Генасамблеї ООН, де 128 країн проголосували за резолюцію про невизнання рішень США про статус Єрусалима, проти виступили дев’ять, ще 35 утрималися.

Майже не поміченими залишаються спроби американців роз’яснити, що ініціативи Трампа не передбачають рішень жодного з стрижневих аспектів близькосхідного конфлікту, включаючи конкретні межі ізраїльського суверенітету в Єрусалимі”. Нове посольство США в Єрусалимі розташоване в районі, який з 1948 року безперервно перебуває під ізраїльським контролем і не є об’єктом претензій з палестинської сторони, з’ясував дослідницький центр BICOM.

Безвихідь мирного процесу

© Flickr / scottgunnПалестина закликала до бойкоту відкриття посольства США в ИерусалимеВ знак протесту проти “єрусалимських” ініціатив палестинці ще в грудні перервали політичний діалог зі США і відмовилися від одноосібного американського посередництва в пошуках миру з Ізраїлем. Звинувативши Трампа в упередженості на користь єврейської держави і заздалегідь відкинувши ініціативи, які він готує, Рамаллах обговорює з зарубіжними партнерами, включаючи Росію, новий колективний формат врегулювання, схожий, за їх задумом, з багатосторонніми механізмами вирішення іранської атомної проблеми.

У відповідь вони отримали докори Білого дому у “невдячності” і частково реалізовані загрози скоротити фінансову допомогу.

В Ізраїлі, де в правлячому таборі переважають противники палестинської державності і прихильники продовження окупації, безпрецедентний палестино-американський розлад сприймають як додатковий “бонус”, який гарантує їх від спроб реанімації мирного процесу з хворобливими і непопулярними поступками під тиском Вашингтона.

Перенесення посольства і обрана для цього дата загрожують ще більше загострити стосунки палестинців з Америкою та Ізраїлем, вибухонебезпечно ускладнюючи ситуацію на місцях. Для палестинців і багатьох ізраїльських арабів 14 травня, річниця утворення Ізраїлю, — це переддень 70-ї річниці Накба, національної катастрофи, початку окупації і поневірянь по світу сотень тисяч арабських біженців.

© Depositphotos / sepavoneСМИ: Румунія назвала меморандум про перенесення посольства в Єрусалим ошибкойНа понеділок і вівторок палестинці планують багатотисячні виступи, чреваті кровопролитними сутичками з ізраїльськими силами. Готуючись до конфронтації, яка перевершує по масовості і напруженням події останніх місяців, військові стягнули три додаткові піхотні бригади — близько шести тисяч осіб — до кордонів сектора Газа, де заворушення тривають з кінця березня, і на Західний берег, який поки залишався в стороні від протестів. Командування пішло на рідкісний крок, звільнивши підлеглих від бойового навчання, щоб ті могли повністю зосередитися на протидії палестинським його відсутності.

Найбільшу стурбованість у військових викликає сектор Газа, де, за їх даними, можливі спроби прориву кордону юрбами місцевих жителів. На вівторок палестинці планують кульмінацію Великого маршу повернення” — низки багатотисячних протестів, регулярно переростають у сутички з ізраїльськими військовими на кордонах сектора Газа забрали з 30 березня життя понад півсотні жителів анклаву.

Американська адміністрація в такій ситуації не поспішає опускати руки, запевняючи, що продовжує працювати над примиренням ізраїльтян і палестинців. “Мирний процес зовсім виразно не помер. Ми над ним напружено працюємо. Ми сподіваємося, що зможемо досягти успішного результату”, — заявив у недільному інтерв’ю Fox News держсекретар США Майк Помпео.