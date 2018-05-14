АФІНИ, 14 травня — , Геннадій Мельник. Метро у столиці Греції в понеділок не буде працювати через страйки трудящих. © AFP 2018 / Louisa Gouliamaki У Греції поліція застосувала сльозогінний газ проти демонстрантів

Асоціація працівників афінського метрополітену SELMA оголосила 24-годинний страйк на другій і третій лініях метро, щоб звернути увагу на трагічну ситуацію, що виникла через брак персоналу та відсутність запасних частин і витратних матеріалів”.

У заяві асоціації кажуть, що керівництво компанії відмовляється обговорювати ситуацію з більшістю співробітників і використовує “мафіозні методи” для залякування незгодних з його політикою.

Трудящі виступають також проти приватизації метро і передачі його в приватизаційний “суперфонд”, створений на вимогу міжнародних кредиторів.

Інший громадський транспорт в Афінах буде працювати в звичайному режимі. Однак страйку працівників метро завжди призводять до заторів на дорогах.