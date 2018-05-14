МОСКВА, 14 травня — . Учасники акції протесту в Тбілісі проти спецоперації у столичних нічних клубах почали розходитися по домівках після заяви організаторів про припинення мітингів на тиждень, передає Sputnik Грузія. © REUTERS / David MdzinarishviliМашины з акустичними гарматами приїхали у центр Тбілісі

Раніше один з організаторів акції Бека Цикаришвили заявив, що всі мітинги скасовуються до наступної суботи. Таким чином протестувальники мають намір дати час МВС Грузії виконати їх вимоги.

“Ми беремо строк тиждень, щоб спостерігати за робочим процесом. Ми анонсуємо на суботу велику акцію. Ми подивимося, наскільки реалістичними будуть обіцянки, і будемо вести себе відповідно”, — сказав Цикаришвили.

У той же час ситуація на проспекті Руставелі, як зазначає Sputnik Грузія, залишається напруженою: протестувальники оточені учасниками двох контракцій, що потребують розгону мітингу.

© Sputnik / Олександр ИмедиашвилиВ центрі Тбілісі проходять дві контракції паралельно мітингу молодежиРанее власники нічних клубів заявили, що в ніч на суботу в їх закладах пройшли рейди поліції і спецназу, і закликали своїх прихильників вийти на знак підтримки на вулиці. До будівлі Грузії прийшли сотні людей, які висловлювали протест у зв’язку зі спецоперацією МВС, та звинуватили правоохоронців у незаконному застосуванні сили.

Раніше повідомлялося, що в результаті спецоперації МВС затримало вісім наркоторговців. За інформацією ЗМІ, всього в клубах було затримано близько 70 осіб, при цьому в МВС зазначили, що всі затримані за адміністративні правопорушення вже звільнені. У відомстві пояснили, що спецоперація проти наркоторговців пов’язана з частими випадками загибелі та інтоксикації молодих людей.