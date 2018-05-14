ВАШИНГТОН, 14 травня — . США готові допомогти Франції з розслідуванням нападу в Парижі, заявила прес-секретар президента США Сара Сандерс. © AFP 2018 / GEOFFROY VAN DER HASSELTКадыров розповів про влаштував різанину у Франції уродженця Чечні

“Ми співчуваємо і молимося про жертви і їхні сім’ї. Ми виступаємо в солідарності разом з французьким народом і його урядом проти такого дикого акту терору і пропонуємо будь-яку необхідну допомогу”, — заявила Сандерс.

Інцидент стався близько 21.00 (22.00 мск) в суботу у другому окрузі недалеко від Паризької опери. Чоловік напав з ножем на перехожих в районі, де розташовується багато барів і ресторанів. В результаті нападу один чоловік отримав смертельні поранення. Ще четверо постраждали. Поліція ліквідувала зловмисника.

Прокурор Парижа Франсуа Моленс заявив, що поліція виявила в події терористичний слід. Відповідальність за інцидент взяла на себе терористичне угруповання “Ісламська держава”* (заборонена в РФ), зазначають французькі ЗМІ. Нападник Хамзат Азімов є вихідцем з Чечні 1997 року народження, в 2010 році він отримав громадянство Франції.

*Терористична організація, заборонена в Росії