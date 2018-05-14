МЕХІКО, 14 травня – . Не менше 600 чоловік були евакуйовані в неділю в Колумбії з-за виходу з берегів річки Каука, яка буде живити найбільшу будується гідроелектростанцію країни “Итуанго”. © AP Photo / Andrew КаѕикиНаводнения в Кенії забрали життя понад 70 осіб

За даними порталу Portafolio, постраждали жителі селища Пуерто-Вальдівія в департаменті Антиокия. “Води річки Каука затопили будинки деяких жителів, але поранених і загиблих немає, тільки матеріальний збиток”, — заявив секретар уряду Антіокії Віктор Рамірес.

Видання Heraldo зазначає, що повінь повністю зруйнувало 19 будинків, два освітніх і один медичний центр, знищено кілька пішохідних мостів через річку.

Можливою причиною повені стала закупорка брудом тунелів недобудованої ГЕС. “Итуанго” потужністю 2,4 тисячі мегават повинна бути введена в дію у цьому році.