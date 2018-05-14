МОСКВА, 14 травня — . Керівник служби контррозвідки Великобританії MI5 Ендрю Паркер у понеділок під час промови перед європейськими колегами в Берліні має намір пригрозити Росії ізоляцією, повідомляє Bloomberg з посиланням на проект виступу. © AP Photo / Virginia Mayo, FileАмериканский генерал заявив, що Росія розуміє тільки силу

За даними видання, у своїй промові Паркер називає отруєння екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля “навмисним і цілеспрямованим актом”, досконалим Кремлем. Ці дії, йдеться у виступі, загрожують Росії тим, що вона стане “ще більш ізольованим ізгоєм” у світовому співтоваристві.

Паркер, пише Bloomberg, звинуватить російські влади у “грубому порушенні міжнародного права. Крім того, глава британської контррозвідки назве “безпрецедентним” рівень “російської дезінформації”, пов’язаної з “справою Скрипаля”.

© РИА Новини / Сергій Пятаков”Забрехалися”: Захарова відреагувала на заяву прем’єра Чехії про “Новачка”У британському Солсбері на початку березня отруїли засудженого за шпигунство на користь Британії екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію. Офіційний Лондон стверджує, що до інциденту причетна Росія, Москва подібні звинувачення відкидає.

За словами глави МЗС Росії Сергія Лаврова, вейцарский дослідний центр, який аналізував проби ОЗХО з місця інциденту, прийшов до висновку, що при отруєнні Скрипалів було використано речовина BZ. Воно стояло на озброєнні США та Британії і не вироблялось в Росії і СРСР.