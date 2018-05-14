ПЕКІН, 14 травня – . Літак Сычуаньских авіаліній здійснив екстрену посадку в місті Ченду з-за технічної несправності, йдеться в повідомленні авіакомпанії. © Fotolia / kastoСамолет екстрено сів в Одесі з-за поганого самопочуття пасажирки

“Рейс 3U8633 Чунцин-Лхаса з-за технічної несправності в 7.42 (2.42 мск) здійснив посадку в Ченду (провінція Сичуань). Пасажири в даний час відпочивають”, — йдеться в заяві авіакомпанії, опублікованому на офіційній сторінці в Weibo.

В даний час авіакомпанія змінює літак для того, щоб продовжити рейс. Очікується, що пасажири зможуть вилетіти до 11.00 (06.00 мск) за місцевим часом.

За повідомленнями китайських ЗМІ, коли літак підлітав до повітряного простору міста Ченду біля кабіни екіпажу з боку другого пілота розбилося скло, після чого екіпаж подав екстрений сигнал і запросив посадку в Ченду.

У ЗМІ також з’явилися повідомлення, що в результаті інциденту постраждав один член екіпажу. Представник авіакомпанії, коментуючи цю інформацію, заявив, що “в даний час всі пасажири благополучно покинули борт літака, авіакомпанія перевіряє, чи є постраждалі”.