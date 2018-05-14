МЕХІКО, 14 травня – . За півтора місяці до президентських виборів у Мексиці кандидат лівих сил Андрес Мануель Лопес Обрадор знову лідирує в опитуваннях громадської думки.

Згідно з опитуванням в Facebook порталу SDP Noticias, за представника коаліції “Разом зробимо історію”, в яку входять партія “Морена”, “Партія праці” та партія “Соціальна зустріч”, готові віддати голоси 40,6,% опитаних. При цьому попереднє опитування цього порталу давав Лопесу Обрадору трохи більш високий показник – 41,4%.

Його конкурент Рікардо Анайя від коаліції “Громадянський фронт за Мексику”, в яку увійшли Партія національної дії, Партія демократичної революції і партія “Громадянський рух” набирає поки 27,3% симпатій виборців. Він трохи покращив свої позиції порівняно з минулим опитуванням, коли отримав 24,7% голосів. Представник правлячої Інституційно-революційної партії (ІРП) Хосе Антоніо Мзс займає лише третю позицію серед переваг виборців з 22,9% голосів (раніше було 22,2%). Інші два кандидати набирають менше 3% голосів.

Майбутні 1 липня вибори в Мексиці вже відзначені скандалом. Колишній радник президента США з нацбезпеки Герберт Макмастер раніше заявляв, що США бачать перші ознаки “російського втручання” у вибори президента Мексики. Національний лідер правлячої ІРП Енріке Очоа заявив, що міжнародні ЗМІ “задокументували” російські і венесуельські інтереси підтримки Лопеса Обрадора.

© AFP 2018 / Hector Guerrero.Посол РФ знову спростував чутки про “втручання Росії у вибори в МексикеСам Лопес Обрадор вже не один раз віджартовувався щодо нібито наявної російської підтримки. Він зняв відео, на якому стоїть в порту Веракруса і нібито чекає російський підводний човен з вантажем золота. Також під час візиту в місто Tuxtla-Чіко штату Чьяпас він показав розміщений на в’їзді в місто рекламний щит із написом “Росіяни з Тустлы-Чіко — з Андресом Мануэловичем. Вперед, “Морена”.

Росія неодноразово спростовувала звинувачення в спробах вплинути на вибори в різних країнах, а прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков називав їх “абсолютно голослівними”. Глава МЗС РФ Сергій Лавров, говорячи про нібито мав місце російському втручання у вибори в США, Франції та Німеччини, заявив, що ніяких фактів, що підтверджують це, немає.