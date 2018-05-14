МОСКВА, 14 травня — . Саморобний вибуховий пристрій вибухнув у житловому будинку в місті Сидоарджо в індонезійській провінції Східна Ява, три людини загинули, пише газета Jakarta Post. © REUTERS / Antara FotoТри церкви в Індонезії підірвали члени однієї сім’ї

Вибух стався через кілька годин після потрійного теракту в другому за величиною місті Індонезії Сурабая, який знаходиться в тій же провінції. Імовірно, пристрій спрацював раніше часу.

Відзначається, що двом дітям, які перебували в квартирі, вдалося вижити, так як в момент вибуху їх не було в кімнаті. Три члена їх родини загинули.

Як повідомлялося раніше, в неділю в результаті потрійного теракту загинули 11 чоловік, 40 постраждали. Перший вибух прогримів поруч з католицькою церквою Святої Марії в місті Сурабая на острові Ява в 7.15 за місцевим часом (5.15 мск), наступні два вибухи сталися з інтервалами близько п’яти хвилин в тому ж місті. Другий вибух прогримів в протестантській церкві на вулиці Діпонегоро (Diponegoro), третій — у церкві п’ятидесятників на вулиці Арджуно (Агјипо).

Як повідомило видання Strait Times з посиланням на начальника поліції Тіто Карнавиана, атаки на три церкви в Індонезії здійснили шість членів однієї сім’ї – батько, мати, два сина у віці 16 і 18 років, а також дві дочки, яким було 9 і 12 років. За даними Карнавиана, сім’я була причетна до місцевої терористичної організації “Джемаа Аншарут Даула” (JAD), яка пов’язана з угрупованням ІГ (заборонена в Росії).