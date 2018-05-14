Поліція встановила особу вбивці.

Жорстоке вбивство українки Анастасії Лашмановой в Чорногорії, швидше за все, було викликано ревнощами.

Як повідомляє місцеве видання, за неофіційною інформацією, поліція встановила особу підозрюваного у цьому злочині, який був у відносинах з Лашмановой. У поліції вважають, що молодий чоловік прийшов у квартиру українки, після чого сталася сварка, а потім і трагедія.

Лашманову закололи в квартирі, де пізніше її знайшли мертвою. Сліди крові були видні на стінах, що свідчить про те, що жертва билася з нападником.

Зараз підозрюваний переховується, його розшукує поліція.

Поліцейські інспектори вже опитали кілька осіб, а також батька нападника, який, за словами високопоставленого поліцейського, відомий.

Ідентифікація підозрюваного у вбивстві стала можливою завдяки камерам, встановленим навколо будинку, в якому проживала українка, а також роздруківки телефонних дзвінків убитої за останні місяці.