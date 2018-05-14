Повінь – зміна системи

Menu
Close

У Киргизії іноземні спортсмени отруїлися запіканкою з сальмонелою

14.05.2018

БІШКЕК, 14 травня — . Причиною масового отруєння іноземних спортсменів, які прибули в Киргизії для участі в чемпіонаті Азії з кікбоксингу, стала, за попередніми даними, запіканка з сальмонелою, повідомили в понеділок в прес-службі міністерства охорони здоров’я країни.Супербактерия Neisseria gonorrhoeae устойчива практически ко всем известным антибиотикам© Ілюстрація . Аліна Полянина, Depositphotos / Giovanni_CancemiПрирожденные вбивці: чому бактерії виграють в боротьбі з антибіотиками

У минулий вівторок моз Киргизії повідомив, що 18 співробітників і гостей санаторно-готельного комплексу “Аврора” на узбережжі Іссик-Куля, в тому числі сім спортсменів з Ірану, Іраку і ОАЕ, які приїхали на міжнародні змагання, госпіталізовані з ознаками харчового отруєння. Пізніше число інфікованих зросла до 24 осіб. Всі постраждалі знаходяться у задовільному стані, більшість з них виписані.

“Для з’ясування причин даного харчового отруєння були відібрані аналізи на лабораторні дослідження у восьми хворих і 13 працівників харчоблоку, 25 змивів на патогенну мікрофлору, також аналізи добової проби готових страв. Підозрюваним є продуктом запіканка. За попередніми результатами лабораторних досліджень, висіяна сальмонела”, — повідомив співрозмовник агентства.

У відомстві пояснили, що бригада швидкого реагування моз провела в санаторії необхідні заходи по ліквідації харчового отруєння, на місці НП побували заступник міністра охорони здоров’я країни Олег Горін та директор держсанепіднагляду Толо Ісаков.

Участок выпуска готовой продукции антибиотика Ванкомицина на заводе по производству антибиотиков АО Биохимик в Саранске© РИА Новини / Сергій ПятаковСверхинфекция. Які хвороби можуть вбити людство”Складені протоколи та винесені постанови про накладення штрафу на головного лікаря Іссик-Кульської територіальної лікарні за неподання своєчасного екстреного сповіщення, директора санаторію, відомчого лікаря, завскладом і заввідділом харчування санаторію”, — повідомили в моз.

У березні в Киргизії після весільного торжества у престижному ресторані Бішкека були госпіталізовані 249 осіб. Це одне з найбільш масових отруєнь в історії киргизького громадського харчування. У вересні 2013 року після весільного вечері в кафе “Энесай” у Бішкеку в інфекційну лікарню столиці Киргизії були доставлені 126 осіб із ознаками харчового отруєння. Основною причиною тоді було названо недотримання санітарно-епідеміологічних вимог.

Читайте також:   В Індії пітон ледь не задушив заклинателя на очах у глядачів шоу
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *