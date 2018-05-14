БІШКЕК, 14 травня — . Причиною масового отруєння іноземних спортсменів, які прибули в Киргизії для участі в чемпіонаті Азії з кікбоксингу, стала, за попередніми даними, запіканка з сальмонелою, повідомили в понеділок в прес-службі міністерства охорони здоров’я країни. © Ілюстрація . Аліна Полянина, Depositphotos / Giovanni_CancemiПрирожденные вбивці: чому бактерії виграють в боротьбі з антибіотиками

У минулий вівторок моз Киргизії повідомив, що 18 співробітників і гостей санаторно-готельного комплексу “Аврора” на узбережжі Іссик-Куля, в тому числі сім спортсменів з Ірану, Іраку і ОАЕ, які приїхали на міжнародні змагання, госпіталізовані з ознаками харчового отруєння. Пізніше число інфікованих зросла до 24 осіб. Всі постраждалі знаходяться у задовільному стані, більшість з них виписані.

“Для з’ясування причин даного харчового отруєння були відібрані аналізи на лабораторні дослідження у восьми хворих і 13 працівників харчоблоку, 25 змивів на патогенну мікрофлору, також аналізи добової проби готових страв. Підозрюваним є продуктом запіканка. За попередніми результатами лабораторних досліджень, висіяна сальмонела”, — повідомив співрозмовник агентства.

У відомстві пояснили, що бригада швидкого реагування моз провела в санаторії необхідні заходи по ліквідації харчового отруєння, на місці НП побували заступник міністра охорони здоров’я країни Олег Горін та директор держсанепіднагляду Толо Ісаков.

© РИА Новини / Сергій ПятаковСверхинфекция. Які хвороби можуть вбити людство”Складені протоколи та винесені постанови про накладення штрафу на головного лікаря Іссик-Кульської територіальної лікарні за неподання своєчасного екстреного сповіщення, директора санаторію, відомчого лікаря, завскладом і заввідділом харчування санаторію”, — повідомили в моз.

У березні в Киргизії після весільного торжества у престижному ресторані Бішкека були госпіталізовані 249 осіб. Це одне з найбільш масових отруєнь в історії киргизького громадського харчування. У вересні 2013 року після весільного вечері в кафе “Энесай” у Бішкеку в інфекційну лікарню столиці Киргизії були доставлені 126 осіб із ознаками харчового отруєння. Основною причиною тоді було названо недотримання санітарно-епідеміологічних вимог.