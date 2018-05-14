МОСКВА, 14 травня — . Вибух стався поряд з поліцейською ділянкою в місті Сурабая в Індонезії, кілька поліцейських поранені, повідомляє видання Jakarta Globe.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) о 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z — The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 травня 2018 р.

Вибух у другому за величиною місті Індонезії став четвертим за два дні. На кадрах із місця події показано, як два мотоцикла під’їжджають до поліцейської дільниці, після чого один з них вибухає, пише видання.

© REUTERS / Antara FotoТри церкви в Індонезії підірвали члени однієї семьиКак повідомлялося раніше, в неділю в результаті потрійного теракту в Сурабая загинули 11 чоловік, 40 постраждали. Перший вибух прогримів поруч з католицькою церквою Святої Марії, наступні два вибухи сталися з інтервалами близько п’яти хвилин в тому ж місті. Другий вибух прогримів в протестантській церкві на вулиці Діпонегоро (Diponegoro), третій — у церкві п’ятидесятників на вулиці Арджуно (Агјипо).

Як повідомило видання Strait Times з посиланням на начальника поліції Тіто Карнавиана, атаки на три церкви в Індонезії здійснили шість членів однієї сім’ї – батько, мати, два сина у віці 16 і 18 років, а також дві дочки, яким було 9 і 12 років. За даними Карнавиана, сім’я була причетна до місцевої терористичної організації “Джемаа Аншарут Даула” (JAD), яка пов’язана з угрупованням ІГ (заборонена в Росії).