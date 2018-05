МОСКВА, 14 травня — . Вибух стався поряд з поліцейською ділянкою в місті Сурабая в Індонезії, кілька поліцейських поранені, повідомляє видання Jakarta Globe.

CCTV footage shows two individuals on a motorbike detonating a bomb at the gate of #Surabaya police station (Mapolrestabes) о 8.50 a.m. this morning, injuring police officers. pic.twitter.com/UBdurtqT2z

— The Jakarta Globe (@thejakartaglobe) 14 травня 2018 р.